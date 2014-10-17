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货币新闻 | 2014年 10月 17日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：10月17日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月17日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期2,808.5亿台币。 
    
    **紧缩因素：     
    --央行料发行存单。        
  ---------------------------------------------------------------------   
         
    **宽松因素：
    --央行存单到期 2兆(万亿)7,066.9亿台币：    
          10/20                  453.7亿台币
          10/21                4,461.6亿台币
          10/22                2,713.5亿台币
          10/23                  4,025亿台币
          10/24                1,125.5亿台币
          10/27                2,125.1亿台币
          10/28                    971亿台币
          10/29                  851.5亿台币
          10/30                  3,332亿台币
          10/31                3,603.5亿台币
          11/03                3,404.5亿台币
  
    --公债还本付息17.5亿台币。 
     10/19       90甲7期13息    17.5亿台币
    **紧缩因素：    
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)    
    注：*表新增或更新。   

 (记者 高洁如; 审校 董永年)
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