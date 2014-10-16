《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦10月16日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：昨日突破1.2785/90区域，上探1.2900但在1.2888功亏一篑。目前高于1.2780水平，该点起支撑作用，并可能自此向1.3000回升。若再次跌破1.2780，可能再度测试1.2570水平。若跌破1.2570，或依次测试1.2500和1.2400水平。
美元/日圆：美元昨日反转前触及105.20，或许调整过度，但伤害已将造成。已大幅跌穿106.20区域，可能一路跌向100.00水平。反弹可能依次在106.20和107.60遇阻。
欧元/英镑：昨日轧空一路触发停止单直到0.8英镑，有望测试阻力位0.8070和200日均线切入点0.8105。涨势到此为止，预计近期会向0.7980回落。
英镑/美元：昨日创新低1.5875，引发强烈回拉，但反弹再度承压。需升破1.6050，才能测试本周高点1.6130。6月高点以来的趋势线阻力位在1.6220，需突破该点才能弱化下行动能，避免跌向1.5720。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2777 1.2836 -0.46 -7.04 1.3745
美元/日圆 106.10 105.90 +0.19 +0.76 105.30
欧元/日圆 135.55 135.98 -0.32 -6.28 144.63
美元/瑞郎 0.9440 0.9398 +0.45 +5.73 0.8928
英镑/美元 1.5973 1.6019 -0.29 -3.52 1.6556
美元/加元 1.1285 1.1253 +0.28 +6.26 1.0620
澳元/美元 0.8750 0.8824 -0.84 -1.83 0.8913
新西兰元/美元 0.7938 0.7986 -0.60 -3.27 0.8206
欧元/瑞郎 1.2062 1.2068 -0.05 -1.70 1.2271
欧元/英镑 0.7997 0.8014 -0.21 -3.62 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1850 9.1845 +0.01 +3.82 8.8474
美元/挪威克朗 6.5589 6.5360 +0.35 +8.12 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。