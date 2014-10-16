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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 15:57 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦10月16日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨日突破1.2785/90区域，上探1.2900但在1.2888功亏一篑。目前高于1.2780水平，该点起支撑作用，并可能自此向1.3000回升。若再次跌破1.2780，可能再度测试1.2570水平。若跌破1.2570，或依次测试1.2500和1.2400水平。

美元/日圆：美元昨日反转前触及105.20，或许调整过度，但伤害已将造成。已大幅跌穿106.20区域，可能一路跌向100.00水平。反弹可能依次在106.20和107.60遇阻。

欧元/英镑：昨日轧空一路触发停止单直到0.8英镑，有望测试阻力位0.8070和200日均线切入点0.8105。涨势到此为止，预计近期会向0.7980回落。

英镑/美元：昨日创新低1.5875，引发强烈回拉，但反弹再度承压。需升破1.6050，才能测试本周高点1.6130。6月高点以来的趋势线阻力位在1.6220，需突破该点才能弱化下行动能，避免跌向1.5720。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2777 1.2836 -0.46 -7.04 1.3745

美元/日圆 106.10 105.90 +0.19 +0.76 105.30

欧元/日圆 135.55 135.98 -0.32 -6.28 144.63

美元/瑞郎 0.9440 0.9398 +0.45 +5.73 0.8928

英镑/美元 1.5973 1.6019 -0.29 -3.52 1.6556

美元/加元 1.1285 1.1253 +0.28 +6.26 1.0620

澳元/美元 0.8750 0.8824 -0.84 -1.83 0.8913

新西兰元/美元 0.7938 0.7986 -0.60 -3.27 0.8206

欧元/瑞郎 1.2062 1.2068 -0.05 -1.70 1.2271

欧元/英镑 0.7997 0.8014 -0.21 -3.62 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1850 9.1845 +0.01 +3.82 8.8474

美元/挪威克朗 6.5589 6.5360 +0.35 +8.12 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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