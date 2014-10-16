金属期市：伦铜跌向5月以来低点，全球经济增长疑虑延烧

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
这股卖压蔓延至大宗商品，油价触及四年低位，伦敦金属交易所(LME)镍、锌、铅价格延续昨日跌势。镍价触及七个月低点，铅价跌至将近一年半最低水平。
“刺激计划的讨论暗示出某种觉悟，即若无这些举措，经济后果可能会很严峻，而这正是人们对这波卖压的看法。”Ayers Alliance首席投资分析师Jonathan Barratt说。
“好的方面是，大宗商品价格较低，可给予全球经济体一些喘息的空间。我认为铜价将继续疲软。”
LME三个月期铜 跌向10月2日所创低位6,600美元，该处也是5月以来最低水平。0715 GMT时，下跌0.2%，报在6,625，此前一度跌至6,617。该合约周三创下3月以来最大单日跌幅。
上海交易所期铜主力12月合约 下跌1.8%至每吨47,430元人民币。
其他金属方面，上海期锌 一度下跌多达3%，拖累LME期锌 下跌1.5%。期锌身为市场较具流动性的合约之一，常常吸引那些会加剧波动的动能型基金。
LME期铅触及17个月新低1,985.25美元。LME期镍 触及3月以来最低的每吨15,570美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化
(编译 朱晓军/李婷仪 审校 艾茂林/田建华)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。