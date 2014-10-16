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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 16:12 BJT

金属期市：伦铜跌向5月以来低点，全球经济增长疑虑延烧

这股卖压蔓延至大宗商品，油价触及四年低位，伦敦金属交易所(LME)镍、锌、铅价格延续昨日跌势。镍价触及七个月低点，铅价跌至将近一年半最低水平。

“刺激计划的讨论暗示出某种觉悟，即若无这些举措，经济后果可能会很严峻，而这正是人们对这波卖压的看法。”Ayers Alliance首席投资分析师Jonathan Barratt说。

“好的方面是，大宗商品价格较低，可给予全球经济体一些喘息的空间。我认为铜价将继续疲软。”

LME三个月期铜 跌向10月2日所创低位6,600美元，该处也是5月以来最低水平。0715 GMT时，下跌0.2%，报在6,625，此前一度跌至6,617。该合约周三创下3月以来最大单日跌幅。

上海交易所期铜主力12月合约 下跌1.8%至每吨47,430元人民币。

其他金属方面，上海期锌 一度下跌多达3%，拖累LME期锌 下跌1.5%。期锌身为市场较具流动性的合约之一，常常吸引那些会加剧波动的动能型基金。

LME期铅触及17个月新低1,985.25美元。LME期镍 触及3月以来最低的每吨15,570美元。(完)

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(编译 朱晓军/李婷仪 审校 艾茂林/田建华)
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