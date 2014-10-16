台湾央行：共发行7,214.8亿台币存单，存单发行余额减205亿

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透台北10月16日 - 台湾央行周四公布，共发行7,214.8亿台币存单。与今日存单到期金额7,419.8亿相较，存单发行余额较上日减205亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 7,168.8
91天期 0.93 35
182天期 1.05 11
央行上日共发行667亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,803.3亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负86亿台币，累积超额准备为721亿台币、加计前期1%的超额准备为1,853亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。