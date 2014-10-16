银行观点：中国9月末外储下降反映央行有意减少外储资产--澳新银行

路透北京10月16日 - 中国央行周四公布三季度末外汇储备余额较上季度末回落，且低于路透调查预估。澳新银行据此认为，中国外汇储备意外下滑反映央行有意减少外汇储备资产，从而导致了人民币汇率走强。

“中国央行似乎卖出了美元储备，这表明了央行减少外汇储备资产的意图。此举亦导致了人民币汇率的走强，以及国内和离岸人民币汇差的扩大。”澳新银行最新报告称，未来人民币汇率可能变得更加波动。

中国央行数据显示，三季度末外汇储备余额为3.89万亿美元，较二季度末的3.99万亿美元回落。路透调查预估为4.07万亿美元。

不过在华侨银行看来，外汇储备的减少并不令人感到意外。华侨银行认为，外储减少主要有三个原因：第一，这显示出外币持有形式发生改变。“由于人民币单边升值预期改变，企业和散户投资者更愿意持有外币存款。”该行最新研究报告称，这同中国“藏汇于民”的计划相一致。

第二，外储下降还由于央行汇市干预的减少。今年以来，央行出手干预的兴趣变小，从而导致外汇储备积累步伐放慢。

第三，美元升值造成的估值因素或亦带来了影响。美元指数 第三季度大幅上涨7.7%，美元的全线反弹可能导致非美元资产在转换为以美元计价后，其价值下跌。

“总而言之，我们并不担心中国外汇储备的下滑。”华侨银行表示。

央行同时还公布，9月新增人民币贷款8,572亿元，高于此前路透7,300亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.9%，亦略高于此前路透12.8%的调查中值；9月社会融资规模为1.05万亿元人民币，比去年同期少3,598亿元，但比上月多945亿元。

澳新银行称，由于房地产市场疲弱，影子银行规模不断减弱，同时对信贷的真实需求仍然保持低迷。

“展望未来，我们认为中国可能进一步放松货币政策，不能排除下调存款准备金50个基点，甚至降息25个基点的可能性。”该行表示。

华侨银行观点则相对乐观，“在我们看来，9月融资和信贷数据整体积极，这应能缓解市场对于（中国经济）短期硬着陆风险的担忧。”该行称，相对稳定的中长期贷款需求，可能会给中国经济短期增长前景提供支撑。