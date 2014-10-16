离岸人民币：第三季度点心债发行量略有下滑，年度发行量将继续走强--惠誉

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港10月16日 - 评级机构惠誉周四称，今年第三季度点心债发行量略有下降，但预计第四季度的发行将出现反弹，且全年点心债发行仍将保持增长趋势。
惠誉报告指，今年第三季度点心债发行总额比第二季度117亿美元的历史最高点下降了65%，跌至41亿美元。第三季度是一个周期性低迷期，2013年第三季度点心债发行总量仅为11亿美元，但随之第四季度发行量开始走强，达到71亿美元。
今年第三季，中国本土企业和跨国公司的点心债发行较二季度大幅下滑，金融机构、主权国家和企业的发行量普遍走低。然金融机构在点心债发行中仍占最大比重，金额达到29亿美元，占发行量的70%。但较第二季度58亿美元发行量相比，减少了50%。主权国家的发行量则从31亿美元降至7亿美元，企业发行量从27亿美元降至5亿美元。
但与去年同期比，上述三个部门的发行量仍有所提高，去年金融机构同期发行量为5亿美元，主权国家为1亿美元，而企业为4.6亿美元。
除了点心债，中国企业的跨境发债市场在三季度也出现了周期性低迷，发行量从二季度的380亿美元的高点降至64亿美元。中国并不是个例，整个亚太地区的企业跨国发行量从二季度的750亿美元降至三季度的340亿美元，但仍要高于去年同期的250亿美元。
亚太地区前两季的发行量水平由于周期因素一般较低，主要是因为有长假。惠誉预计，亚太地区企业发债量（包括点心债）将在第四季度反弹。
报告表示，今年一至三季度点心债发行量已达271亿美元，已超过去年200亿的发行量。而去年第四季的发行量占全年总量的35%，若这一比例沿用到今年，则今年的发行总量将可能达到约420亿美元。但四季度能否出现强势反弹，要视点心债市场的利率和流动性水平等因素。
惠誉预计，随着中国政府努力实现人民币国际化、越来越多的出口商愿意接受人民币支付、全球范围内提供人民币清算和结算的基础设施越来越多，所以今后点心债市场将继续稳步发展，并具备极大的增长潜力。（完） (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。