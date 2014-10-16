离岸人民币：第三季度点心债发行量略有下滑，年度发行量将继续走强--惠誉

路透香港10月16日 - 评级机构惠誉周四称，今年第三季度点心债发行量略有下降，但预计第四季度的发行将出现反弹，且全年点心债发行仍将保持增长趋势。

惠誉报告指，今年第三季度点心债发行总额比第二季度117亿美元的历史最高点下降了65%，跌至41亿美元。第三季度是一个周期性低迷期，2013年第三季度点心债发行总量仅为11亿美元，但随之第四季度发行量开始走强，达到71亿美元。

今年第三季，中国本土企业和跨国公司的点心债发行较二季度大幅下滑，金融机构、主权国家和企业的发行量普遍走低。然金融机构在点心债发行中仍占最大比重，金额达到29亿美元，占发行量的70%。但较第二季度58亿美元发行量相比，减少了50%。主权国家的发行量则从31亿美元降至7亿美元，企业发行量从27亿美元降至5亿美元。

但与去年同期比，上述三个部门的发行量仍有所提高，去年金融机构同期发行量为5亿美元，主权国家为1亿美元，而企业为4.6亿美元。

除了点心债，中国企业的跨境发债市场在三季度也出现了周期性低迷，发行量从二季度的380亿美元的高点降至64亿美元。中国并不是个例，整个亚太地区的企业跨国发行量从二季度的750亿美元降至三季度的340亿美元，但仍要高于去年同期的250亿美元。

亚太地区前两季的发行量水平由于周期因素一般较低，主要是因为有长假。惠誉预计，亚太地区企业发债量（包括点心债）将在第四季度反弹。

报告表示，今年一至三季度点心债发行量已达271亿美元，已超过去年200亿的发行量。而去年第四季的发行量占全年总量的35%，若这一比例沿用到今年，则今年的发行总量将可能达到约420亿美元。但四季度能否出现强势反弹，要视点心债市场的利率和流动性水平等因素。