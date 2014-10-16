韩国经济：目前并未疲弱到需要近零利率--财长

路透韩国世宗10月16日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四表示，韩国经济还没有疲弱到需要近零利率，而且目前好于2008-2009年全球金融危机时期。

他是在国会审核时回覆议员质询。

崔炅焕不愿回答他对适合韩国经济的利率水准看法，也不愿评论韩国是否需要进一步降息。