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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 16:45 BJT

韩国经济：目前并未疲弱到需要近零利率--财长

路透韩国世宗10月16日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四表示，韩国经济还没有疲弱到需要近零利率，而且目前好于2008-2009年全球金融危机时期。

他是在国会审核时回覆议员质询。

崔炅焕不愿回答他对适合韩国经济的利率水准看法，也不愿评论韩国是否需要进一步降息。

韩国央行上日降息至2.0%，为三个月来第二度降息。外界普遍认为两次降息都是受政府施压影响。(完) (编译 蔡美珍；审校 龚芳)
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