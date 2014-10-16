韩国经济：目前并未疲弱到需要近零利率--财长

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透韩国世宗10月16日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四表示，韩国经济还没有疲弱到需要近零利率，而且目前好于2008-2009年全球金融危机时期。
他是在国会审核时回覆议员质询。
崔炅焕不愿回答他对适合韩国经济的利率水准看法，也不愿评论韩国是否需要进一步降息。
韩国央行上日降息至2.0%，为三个月来第二度降息。外界普遍认为两次降息都是受政府施压影响。(完) (编译 蔡美珍；审校 龚芳)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。