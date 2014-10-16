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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 16:28 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月16日

路透香港10月16日 - 
 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:16时,        
 1美元=6.1235人民币          )                          
                                                              
  公司名     A股代码       B股代码    A股股价(  B股股   A/B股
                                        元)     价(美    比价
                                                 元)    
  仪电电                                  6.95   0.513    2.21
 子                                                     
  市北高                                 11.71   0.677    2.82
 新                                                     
  大众交                                   7.8   0.676    1.88
 通                                                     
  永生投                                 19.71   1.814    1.77
 资                                                     
  老凤祥                                 29.23   2.846    1.68
                                                        
  S中纺机                                25.97   1.251    3.39
  鼎立股                                 11.51   0.661    2.84
 份                                                     
  氯碱化                                  8.97   0.491    2.98
 工                                                     
  双钱股                                 14.52   0.765    3.10
 份                                                     
  海立股                                  8.41   0.576    2.38
 份                                                     
  浦东金                                 12.78   1.087    1.92
 桥                                                     
  外高桥                                  28.5    1.84    2.53
                                                        
  ST联华                                 20.75    1.77    1.91
                                                        
  锦江投                                  10.9   0.928    1.92
 资                                                     
  中路股                                 22.84   1.272    2.93
 份                                                     
  金山开                                 14.29   0.701    3.33
 发                                                     
  海欣股                                  8.39   0.524    2.61
 份                                                     
  耀皮玻                                  8.38   0.605    2.26
 璃                                                     
  大江股                                  7.47   0.405    3.01
 份                                                     
  上柴股                                 11.13   0.736    2.47
 份                                                     
  丹化科                                  6.99   0.528    2.16
 技                                                     
  上海三                                   8.9   0.805    1.81
 毛                                                     
  友谊股                                 12.24   1.287    1.55
 份                                                     
  上工申                                 12.42   0.658    3.08
 贝                                                     
  上海机                                 17.46   2.063    1.38
 电                                                     
  宝信软                                 30.49   2.047    2.43
 件                                                     
  上海物                                 12.34   0.708    2.85
 贸                                                     
  自仪股                                  7.92   0.657    1.97
 份                                                     
  上海普                                 17.72   0.885    3.27
 天                                                     
  陆家嘴                                 18.15   1.601    1.85
                                                        
  华新水                                  7.63    1.06    1.18
 泥                                                     
  锦江股                                 19.38   1.735    1.82
 份                                                     
  鄂尔多                                  7.38   0.782    1.54
 斯                                                     
  华电能                                  4.07    0.39    1.70
 源                                                     
  SST天海                                 8.63   0.405    3.48
                                                        
  大名城                                  8.08   0.546    2.42
                                                        
  东方通                                  9.91   0.602    2.69
 信                                                     
  黄山旅                                 13.93   1.381    1.65
 游                                                     
  开开实                                 14.39   0.911    2.58
 业                                                     
  海南航                                  2.12   0.416    0.83
 空                                                     
  ST轻骑                                   6.1   0.466    2.14
                                                        
  振华重                                  4.46   0.454    1.60
 工                                                     
  锦州港                                  4.88   0.436    1.83
                                                        
  九龙山                                   4.5   0.403    1.82
                                                        
  凌云股                                 11.65   0.619    3.07
 份                                                     
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 赵红梅)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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