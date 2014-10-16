《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月16日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港10月16日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:16时, 1美元=6.1235人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股 A/B股 元) 价(美 比价 元) 仪电电 6.95 0.513 2.21 子 市北高 11.71 0.677 2.82 新 大众交 7.8 0.676 1.88 通 永生投 19.71 1.814 1.77 资 老凤祥 29.23 2.846 1.68 S中纺机 25.97 1.251 3.39 鼎立股 11.51 0.661 2.84 份 氯碱化 8.97 0.491 2.98 工 双钱股 14.52 0.765 3.10 份 海立股 8.41 0.576 2.38 份 浦东金 12.78 1.087 1.92 桥 外高桥 28.5 1.84 2.53 ST联华 20.75 1.77 1.91 锦江投 10.9 0.928 1.92 资 中路股 22.84 1.272 2.93 份 金山开 14.29 0.701 3.33 发 海欣股 8.39 0.524 2.61 份 耀皮玻 8.38 0.605 2.26 璃 大江股 7.47 0.405 3.01 份 上柴股 11.13 0.736 2.47 份 丹化科 6.99 0.528 2.16 技 上海三 8.9 0.805 1.81 毛 友谊股 12.24 1.287 1.55 份 上工申 12.42 0.658 3.08 贝 上海机 17.46 2.063 1.38 电 宝信软 30.49 2.047 2.43 件 上海物 12.34 0.708 2.85 贸 自仪股 7.92 0.657 1.97 份 上海普 17.72 0.885 3.27 天 陆家嘴 18.15 1.601 1.85 华新水 7.63 1.06 1.18 泥 锦江股 19.38 1.735 1.82 份 鄂尔多 7.38 0.782 1.54 斯 华电能 4.07 0.39 1.70 源 SST天海 8.63 0.405 3.48 大名城 8.08 0.546 2.42 东方通 9.91 0.602 2.69 信 黄山旅 13.93 1.381 1.65 游 开开实 14.39 0.911 2.58 业 海南航 2.12 0.416 0.83 空 ST轻骑 6.1 0.466 2.14 振华重 4.46 0.454 1.60 工 锦州港 4.88 0.436 1.83 九龙山 4.5 0.403 1.82 凌云股 11.65 0.619 3.07 份 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。