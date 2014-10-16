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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 16:44 BJT

路透调查：棕榈油价格年底料触及2,161马币，受竞争油种供给左右

“这个明摆着的问题终于出现了，也就是全球原油价格，”PT Samuel International的种植园主管Howard Sargeant称，“布兰特原油正在下跌，这将影响到天然棕榈油价格，”他指的是油价大跌至近四年低点每桶82.72美元。

布兰特原油期货 疲软，导致棕榈油作为生物柴油制备原料替代品的吸引力下滑。马来西亚天然棕榈油较新加坡柴油贴水GO005-SIN已经从8月的260美元缩窄至80-90美元。

由于全球大豆供应增加，棕榈油价格也可能承压，因为大豆压榨增加可能会降低豆油价格，从而抢走棕榈油的需求。

美国农业部预计，美国大豆创纪录丰收39.27亿蒲式耳，收获进度快于预期。巴西和阿根廷2014/15年度大豆产量也料将持稳。

“在毛棕榈油出口税取消后，我们注意到棕榈油价格有所上涨，但别忘了美国和南美都肯定会迎来作物丰收，”马来西亚大宗商品公司Pelindung Bestari主管Lingam Supramaniam称。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 张明钧/田建华)
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