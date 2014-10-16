路透调查：棕榈油价格年底料触及2,161马币，受竞争油种供给左右

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
“这个明摆着的问题终于出现了，也就是全球原油价格，”PT Samuel International的种植园主管Howard Sargeant称，“布兰特原油正在下跌，这将影响到天然棕榈油价格，”他指的是油价大跌至近四年低点每桶82.72美元。
布兰特原油期货 疲软，导致棕榈油作为生物柴油制备原料替代品的吸引力下滑。马来西亚天然棕榈油较新加坡柴油贴水GO005-SIN已经从8月的260美元缩窄至80-90美元。
由于全球大豆供应增加，棕榈油价格也可能承压，因为大豆压榨增加可能会降低豆油价格，从而抢走棕榈油的需求。
美国农业部预计，美国大豆创纪录丰收39.27亿蒲式耳，收获进度快于预期。巴西和阿根廷2014/15年度大豆产量也料将持稳。
“在毛棕榈油出口税取消后，我们注意到棕榈油价格有所上涨，但别忘了美国和南美都肯定会迎来作物丰收，”马来西亚大宗商品公司Pelindung Bestari主管Lingam Supramaniam称。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 张明钧/田建华)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。