新债招标：中国一年国债中标利率3.50%，符合市场预期--业内人士

路透上海10月17日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的220亿元人民币一年期固息国债，中标利率为3.50%，完全符合此前3.50%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.53%，投标倍数为3.13倍。

该期债为财政部今年第23期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。