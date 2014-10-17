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货币新闻 | 2014年 10月 17日 星期五 10:37 BJT

新债招标：中国一年国债中标利率3.50%，符合市场预期--业内人士

路透上海10月17日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的220亿元人民币一年期固息国债，中标利率为3.50%，完全符合此前3.50%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.53%，投标倍数为3.13倍。

该期债为财政部今年第23期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债10月20日开始计息，招标结束至10月22日进行分销，10月24日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。(完) (发稿 康熙泽/吴芳；审校 张喜良)
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