欧元债市：高负债国家公债下跌，较高风险公债遭抛售

“现在还是初期...不过对于货币政策阻止全球经济成长下滑及通缩的能力，如果市场失去信心，那么有可能会变成严重许多的问题，”KBC利率分析师Mathias van der Jeugt称。

希腊公债继创下2008年10月以来最大的两天跌势后，10年债收益率 又大涨30个基点，升至8.15%。

葡葡牙及西班牙10年期公债收益率各上涨8个基点，分别升至3.36%及2.17%，意大利10年期公债收益率上涨10个基点，至2.5%，德国10年债收益率 上涨1个基点，至0.78%。

葡葡牙、西班牙及意大利公债收益率与德债的利差皆扩大至两个月高点。(完)

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