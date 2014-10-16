欧元债市：高负债国家公债下跌，较高风险公债遭抛售

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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“现在还是初期...不过对于货币政策阻止全球经济成长下滑及通缩的能力，如果市场失去信心，那么有可能会变成严重许多的问题，”KBC利率分析师Mathias van der Jeugt称。
希腊公债继创下2008年10月以来最大的两天跌势后，10年债收益率 又大涨30个基点，升至8.15%。
葡葡牙及西班牙10年期公债收益率各上涨8个基点，分别升至3.36%及2.17%，意大利10年期公债收益率上涨10个基点，至2.5%，德国10年债收益率 上涨1个基点，至0.78%。
葡葡牙、西班牙及意大利公债收益率与德债的利差皆扩大至两个月高点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/蔡美珍；审校 王洋/龚芳)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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