中国金融：券商短期公司债将实行余额管理，期限在一年以内--上交所

路透上海10月16日 - 继上海证券交易所周三宣布将推出证券公司短期公司债券后，相关试点办法细则随后在周四发布，该业务初期将从部分综合实力较强的证券公司先行试点；券商短期公司债实行余额管理，发行人自主发行，债券期限在一年以内。

上海证交所网站新闻稿并引述相关负责人指出，券商短期公司债将先行试点，逐步拓宽发行主体。试点券商在中国证监会核定的额度内，自主确定每期债券的发行时间、期限和规模；已经取得证券承销业务资格的证券公司可自办发行。

上海证券交易所周三在官方微博上宣布证券公司短期公司债试点正式启动。这意味着在交易所债券业务内容进一步丰富的同时，券商的融资渠道也得到扩展。

上述负责人还表示，证券公司短期公司债实行备案制，可分期发行。为满足证券公司短期债期限短，发行时效性强的特点，经交易所备案后，在一年内分期发行。交易所仅对备案材料进行完备性核对，在10个工作日内完成备案。

此外，证券公司短期债的募集资金用途、债券评级、增信措施等由发行人与投资者自主协商，并按约定向市场披露。并实行合格投资者制度，金融机构及其发行的理财产品、QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币合格境外机构投资者)、以及其他符合条件的机构投资者均可进行投资。

继2013年引入国家开发银行 作为发债主体，增加政策性金融债后，今年以来，上交所在债券市场建设方面继续发力。除对公司债实施风险警示外，在新的业务品种方面，增加了可交换债券、以及信贷资产支持证券等。

上述负责人还指出，上交所目前正抓紧推出债券质押式协议回购业务，为各类债券提供一对一协商成交的质押式回购交易机制，这有助于降低证券公司短期债的发行成本，提高二级市场流动性。目前相关系统开发和测试工作已经完成，该项业务将于近期尽快推出。

证券公司现有主要融资渠道除在交易所发行公司债外，还可以在银行间市场发行短期融资券，一般期限为三个月，最近一段时间发行利率多在4%-5%之间。此外，券商也可以在银行间货币市场通过质押式回购等借入短期资金。

此前券商所发的公司债，期限相对较长。以招商证券 2013年发行的100亿元人民币公司债为例，期限包括五年期(附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)、普通五年期以及10年期三种。