《路透晚报》--10月16日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数暴跌2.2%创四个半月低位，埃博拉概念股上涨

日本股市日经指数周四暴跌2.2%，创四个半月低位，因市场对全球经济增长疲软的担忧加深，提振日圆汇价并打压丰田汽车和本田汽车等出口股。日经指数收低335.14点，报14,738.38点，为5月30日以来收盘最低。该指数连续第三日低于200日移动均线。东证股价指数收跌2.3%至1,195.50点。

--中国股市：沪综指冲高回落收跌，信贷数据好于预期但难提振大盘

中国股市沪综指收跌，盘中一度冲击年内高点后明显回落，今日公布的信贷数据虽好于预期但仍难提振大盘。分析师指出，数据显示M2整体处于较低水平，整体经济形势仍显疲弱，企业盈利压力渐现，资金流入出现放缓，整体市场将进入调整格局。

沪综指收报2,356.499点，跌17.171点或0.72%；上证A股今日成交2,036亿元人民币，上日为1,716亿元，较上一交易日增近二成。沪深300指数收报2,444.395点，跌0.79%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,446.2点，跌0.54%，成交684,506手。

--香港股市：收跌1%，内地数据向好限制跌幅

香港股市收跌，因美国一系列经济数据疲软，引发对全球经济放缓的担忧，不过内地经济前景更趋向好限制了股市跌幅。恒生指数收低1.0%至22,900.94点，恒生国企指数也跌1.0%。

--全球汇市：美元小幅反弹，全球增长疑虑仍主导市场

美元兑主要货币反弹0.33%，上交易日美元兑欧元录得一年多来最大单日跌幅。美国升息时点料延后是造成本周市场重大波动的主因，今日稍晚又将有多重美国数据以及美联储官员谈话，可能进一步搅动升息时点臆测。美元兑欧元及日圆欧洲盘初分别上涨0.3%至1.2789美元及106.24日圆。

--欧元债市：高负债国家公债下跌，较高风险公债遭抛售

欧元区南部一些高负债国家公债收益率跃升，因市场担忧全球经济增长放缓，且近期无货币刺激措施出台的看法连续第二日冲击金融市场。葡葡牙及西班牙10年期公债收益率各上涨8个基点，分别升至3.36%及2.17%，意大利10年期公债收益率上涨10个基点，至2.5%，德国10年债收益率上涨1个基点，至0.78%。葡葡牙、西班牙及意大利公债收益率与德债的利差皆扩大至两个月高点。

--金属期市：伦铜跌向5月以来低点，全球经济增长疑虑延烧

伦敦期铜跌向5月以来低点，市场对全球经济增长的疑虑与日俱增，也加剧了其他金属的卖盘。LME三个月期铜跌向10月2日所创低位6,600美元，该处也是5月以来最低水平。0839 GMT时，伦铜下跌0.17%报6,630，此前一度跌至6,617美元。该合约周三创下3月以来最大单日跌幅。上海交易所期铜主力12月合约下跌1.8%至每吨47,430元人民币。

--国际油市：布兰特原油创四年低点且美国原油大跌，受累经济疑虑

油价下跌超过1美元，布兰特原油触及每桶83美元下方的四年新低，因对于全球经济的疑虑升温，令市场延续已持续四个月的颓势。布兰特原油11月合约一度跌至每桶82.72美元，为2010年11月以来最低，0843GMT时下跌0.86%报83.06美元，该合约将于周四到期。美国原油下挫1.13美元至每桶80.65美元。上日低见80.01美元，为2012年6月以来最低。

--全球金市：金价接近一个月高点，受助于投资者趋向避险

黄金守住隔夜大幅涨势，接近逾一个月高点，由于对全球经济衰退的担忧与日俱增，投资者正寻求避险。0847GMT，现货金略下滑至每盎司1,238.60美元。金价昨日一度升至9月11日以来高点1,249.30美元，随后回落至收高0.7%。