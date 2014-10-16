欧洲汇市：英镑兑美元下跌，市场预期英国加息将往后延迟

英镑兑欧元 周三也跌至一个月低位，但周四回升，交投在略高于0.80英镑。

周三公布的薪资数据，显示薪资仍落后通胀。英国央行已表示，任何升息的决定都须取决于经济数据，特别是薪资成长。

英国公债及货币市场工具暗示对英国利率的预期已转变，最可能的升息时间由从明年第一季移至7月或者更晚 <0#FSS:> 。包括瑞银及苏皇等在内的多家银行，已推后升息时间预估。

投资人也益发担心英国的政治不确定性，投资人认为期发展可能影响投资流动和英镑。

最新民调显示，反欧盟政党英国独立党(UKIP)的支持度越来越高，UKIP领袖法拉奇(Nigel Farage)表示，明年5月大选之后，该党支持任何联合执政联盟的条件，就是要立即举行英国是否该退出欧盟的公投。(完)

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