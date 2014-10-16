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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 17:00 BJT

台湾债市：103/15期五年公债中, 证券业卖超1亿台币

路透台北10月16日 - 台湾柜台买卖中心周四
公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/15A03
115=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    五年公债103/15期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     30.00     30.00         0.00
     票券业      1.50      0.50        +1.00
     证券业     11.50     12.50        -1.00
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