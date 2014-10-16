《中国债市每日综述》现券收益率震荡中略降，政策预期趋宽松支撑暖市

* 现券收益率及IRS略降，盘中波动幅度加大

* 金融数据超预期引发券价回吐涨幅

* 政策预期趋于宽松，现券向好态势不改

路透上海10月16日 - 中国银行间债市周四现券收益率及IRS震荡中略降，盘中波幅明显加大，央行公开市场操作正回购利率今日未进一步下行，且最新公布的9月新增信贷及M2增速均超预期，打击多头情绪，券价回吐了早盘初段的大部分涨幅。

交易员并表示，现券收益率近期跌幅较深，盘中有部分止盈盘回吐，但因总体政策预期仍趋向宽松，现券向好态势不变，乐观情绪仍在主导盘面。

“早上一度下的比较猛，但信贷这些数据出来以后，立刻反弹了，现在是数据敏感期，波幅会比较大，也是正常的。”上海一商业银行交易员称。

中国9月新增信贷创下逾10年来同期新高，但结合增长乏力的社会融资及低迷的表外融资来看，实体经济对信贷的需求可能并未如数据显示那般强劲。业内人士认为，中国经济一时难有明显改善，仍需要货币政策予以支持。

北京一大型券商交易员认为，从近期现券价格涨势来看，国债和国开债等政策性金融债价格已累积不小涨幅，对利好反应较为充分，下一步有望见到信用利差的缩窄，市场热点预计会过渡到相对高收益的品种，例如中低评级但财务状况较好的短融。

上海另一商业银行交易员表示，目前机构情绪向好，市场聚焦下周的GDP等宏观数据，经济疲弱状况较为明显，继续宽松的政策导向不会改变，但具体现券收益率还有多少下行空间，只能"且行且看"。

路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速 放慢至7.3%。分析人士表示，这要求继续采取宽松财政和货币政策为经济提供支撑。

公开市场上，本周正回购稳量操作，14天正回购中标利率在周二调降后，今日持稳。业内人士认为，为经济保驾护航，监管层降低融资成本意图一以贯之，且最新通胀数据创近五年新低，亦为政策进一步放松提供可能。

剩余期限约6.25年的国开债140203券 最新报价收益率为4.4973%/4.4008%%，上日尾盘在4.52%/4.42%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 周四收在95.438元，较上日结算价涨0.142元人民币，或0.15%。

**长期限资金需求再减**

银行间资金市场周四隔夜及七天期回购利率 续降，资金供给依旧十分宽松；而在央行本周再度调低正回购利率后，市场对未来政策预期更为乐观，长期限资金需求则进一步减弱。

交易员并指出，下周流动性将面临缴税和又一轮新股IPO的双重考验，但在资金面以及预期均宽松的情况下，料冲击难成气候。

“很松的，现在的（同业）存单都很好发，大部分基本上一分钟就发完了，”华东一银行交易员称。

她谈到，最近几天市场总成交量都在一万亿元以上，其中14天期回购的交易仅在200亿元附近，而更长期限的在100亿元上下，在当前市场弥漫乐观情绪的环境下，机构都没有动力融入长期资金。

她并认为，下周虽然有缴税和新股IPO叠加影响，但市场仍不怎么担心，因为正回购利率再降已释放了相当强的政策信号，“现在大家都是资产（配置）端的压力了。”

继中国证监会近日下发IPO重启后第五批新股发行批文后，12家拟上市公司周四均刊登招股意向书，启动A股首次公开发行（IPO）程序，包括11家新获发行批文的公司，以及一家之前暂缓发行的公司重启发行。

发行公告显示，这12家公司的网上申购日及网下缴款日集中在10月23日、24日和27日，资金解冻日分布在10月28日至30日三天。

今日银行间市场质押式回购总成交金额11,010.58亿元，较上日的11,336.17亿元略降；其中，隔夜品种为9,372.42亿元，上日为9,460.50亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4766 2.5174 -4.08 9,372.42

七天 3.0247 3.0574 -3.27 1,194.62

14天 3.3047 3.2552 +4.95 360.59

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9300 2.4050 +52.50 2,698.64

七天 2.5600 3.3050 -74.50 252.47

14天 3.8000 3.5000 +30.00 48.39

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5500 2.5300 +2.00 --

七天 3.0500 2.9900 +6.00 --

14天 3.3000 3.2400 +6.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4740 2.4980 -2.40 --

七天 2.9690 2.9800 -1.10 --

三个月 4.5208 4.5255 -0.47 --