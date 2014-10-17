《香港重要政经日程》--10月17日-10月24日

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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================== 今日重要政经消息=================
10月17日（周五）
-- 地政总署标售东涌55A区38号地皮截止。
-- 中国建筑国际 公布第三季业绩。
--09:30 中国建材 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国粗粮王饮品 股东周年大会。
*--10:00 中国诚通发展 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
10月20日（周一）
-- 公布7-9份失业率。
-- 中国移动 公布第三季业绩。
-- 安徽海螺水泥 公布第三季业绩。
-- 中国海外宏洋 公布第三季业绩。
-- 中电控股 公布第三季业绩。
-- 和记港陆 公布第三季业绩。
-- 上海电气 公布第三季业绩。
--09:30 招商银行 在中国举行股东特别大会。
10月21日（周二）
-- 公布9月份消费物价指数（CPI）。
-- 中国海外发展 公布第三季业绩。
-- 华能国际电力 公布第三季业绩。
--10:00 合和公路基建 股东周年大会。
--11:00 合和实业 股东周年大会。
--14:00 中材股份 在中国举行股东特别大会。
*10月23日（周四）
-- 中国建设银行 公布第三季业绩。
-- 中国联通 公布第三季业绩。
-- 中兴通讯 公布第三季业绩。
-- 中煤能源 公布第三季业绩。
-- 长城汽车 公布第三季业绩。
--09:30 信和置业 股东周年大会。
*10月24日（周五）
-- 中国神华 公布第三季业绩。
-- 万科企业 公布第三季业绩。
-- 中国太保 公布第三季业绩。
-- 新华保险 公布第三季业绩。
-- 鞍钢 公布第三季业绩。
-- 紫金矿业 公布第三季业绩。
-- 华润水泥 公布第三季业绩。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。