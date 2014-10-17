《香港重要政经日程》--10月17日-10月24日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数九连跌，因较大型船舶运费下滑

整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。