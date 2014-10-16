《焦点》中国券商获准另辟短期融资渠道，资本补充将趋系统化

* 券商获准发短期公司债，短期融资更多选择

* 发债成本上浮，程序简便将成优点

* 券商融资渠道仍需进一步拓宽

作者 林琦

路透上海10月16日 - 中国上海及深圳证券交易所和中国证券业协会近日允许证券公司发行短期公司债，这将为券商在原有短期融资券等品种的基础上，开拓新的短期资金融资渠道，有助于缓解券商行业对资金的迫切需求。

券商融资融券等资本中介业务规模今年来迅速上升，亦令证券公司如同国内的银行业一样，患上“资金饥渴症”，此举料使得未来券商的资本补充体系将更趋完善，融资渠道进一步拓宽。

“现在券商都在加杠杆，但是没渠道，短期公司债将为券商增加一个负债工具。”申银万国行业分析师何宗炎指出。

目前，国内券商可发行短期融资券、公司债、次级债及透过拆借、回购及转融资来提高债务规模，从而达到加杠杆目的。不过，在一年以下的短期融资渠道，出现了3个月至一年期限的断层，最长只有91天的短融，似乎并不能满足券商需求。

中信证券 总经理程博明5月在券商创新大会上曾呼吁，应设置一年期以内公司债品种，并将证券公司短期融资券引入交易所市场流通。

安信证券一位人士表示，券商短期融资券的发行需经证监会和央行依次审批，批复有效期为一年，次年需再次申请。由于审批时间较长、准备较为繁杂，融资效率较低。

沪深证交所周三稍晚发布相关试点办法，券商可发行期限一年以下的短期公司债，实行余额管理和备案制。在证监会核定额度内，券商可自主确定发行时间、期限、规模和价格等要素。而中国证券业协会昨亦表示，拟在机构间私募产品报价与服务系统（报价系统）开展券商短期公司债业务试点。

除了拓宽券商融资渠道外，证监会近期亦在推动国内券商资本补充计划和管理机制的建立。

中国证监会主席助理张育军近日表示，证券公司应充分利用挂牌上市、发挥股东和潜在股东的作用实现增资、资本积累等三条资本补充主要路径，在年内形成三年资本补充规划，三年内至少补充一次资本，同时应建立资本补充与管理机制。

**券商短债成本将上浮**

相对于资金成本低廉的银行间市场，未来在证交所和转让系统发行的券商短期公司债，成本估计会上浮不少。不过若审批程序简便，或在审核额度和资本占用上有所放宽的话，亦能吸引不少券商。

“估计6%左右能发出来，比短融要高一点。”华中一位券商高层表示，“现在只要能筹到钱，资本中介业务就能赚利差，短期公司债应是一个可选的筹资方案。”

近期，中信证券、华安证券、华西证券、广发证券 等券商在银行间市场发行的短期融资券，发行票面利率在4.4-4.6%区间内。而券商的融资业务年化利率约在8.5-9.5%区间内。

在交易所发行的券商短期公司债未来潜在的投资者包括金融机构及其理财产品、合格境外机构投资者（QFII）及人民币境外机构投资者（RQFII）等合格投资者，而转让系统亦有广泛的投资人群体。

北京一位监管机构人士表示，未来将形成证交所和报价系统两个券商短期公司债发行市场，给予证券公司更多的选择余地。

**吁进一步拓宽融资渠道**

业内人士指出，随着近几年融资融券、股权质押式回购等资本中介业务的快速膨胀，证券公司对资金的需求越来越大，资本中介业务对于业绩提升作用越来越明显，业内对于拓宽券商融资渠道的呼吁逐步升温。

以6月刚在香港首次公开发行（IPO）上市的中州证券 为例，去年底其用于发展融资融券的资金只有22亿元人民币，在发行新股筹集资金7月底到位后，9月在两融业务的投入资金规模已倍增。相应的，公司9月单月利润较8月环比增长88%。

截止周三（15日），沪深两市融资融券余额已达6,700亿元，较去年底的3,474亿元增加近一倍。若年底继续保持这个规模，光融资融券业务给券商带来的利息收入增量将在200亿元以上。

国泰君安非银金融首席分析师赵湘怀指出，目前两融等资本中介业务已占券商收入的三分之一，估计今年券商全行业利润将同比增长五成以上。

去年末，中国券商全行业的平均杠杆（扣除客户保证金）约为2倍，较2012年末的1.5倍有了明显提升。未来国内券商行业加杠杆已成明显趋势，系统性地规划券商的资本补充和融资渠道的必要性日渐上升。

张育军近期曾表示，未来普通的券商杠杆倍数可达5倍，优秀的券商可达到8倍左右。

据何宗炎测算，若券商目前的负债渠道都用到上限的情况下，券商的杠杆上限为2.5-3倍。因此只有不断拓展新的融资渠道，才能继续提高杠杆水平。

赵湘怀则预计，短期内，券商收益凭证的试点将会逐步展开，而明年券商发行优先股亦可能会有突破性进展。（完）