路透基点：宏桥集团5.8亿美元贷款在二级市场部分寻求出售--TRLPC

路透香港10月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国铝材生产商宏桥集团及其子公司的5.8亿美元三年期再融资贷款，有1,000万美元在二级市场寻求转售，价格为票面价值98.2%。

该笔贷款2017年6月到期，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码320个基点，平均年限为2.5年。

该案包括中国宏桥集团借款4.9亿美元，其子公司山东宏桥新型材料有限公司借款9,000万美元。

在初级市场时，银行分四个层级参贷：承贷7,000万美元或以上，可获225基点费用，最高综合收益410基点；若承贷5,000-6,900万美元，可获200基点费用，综合收益为400基点。承贷3,000-4,900万美元，可获187.5基点费用，综合收益为395基点；承贷1,500-2,900万美元，可获162.5费用，综合收益为385基点。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)、法国巴黎银行、东方汇理银行、ING银行和苏格兰皇家银行任牵头行兼簿记行，Qatar National Bank和法国兴业银行亦为牵头行。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)