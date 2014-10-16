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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 17:22 BJT

中国个股：上海银行拟筹资至多116亿元，上港集团拟认购不超过1亿股

路透上海10月16日 - 中国大型城市商业银行--上海银行规模高至116亿元人民币的筹资计划有了新进展。其股东上港集团 周四公告称，公司拟以每股不高于16.57元价格，认购至多1亿股上海银行股份。

上海银行7月底通过定向增发方案，拟向不超过200家特定对象定向增发不超过7亿股人民币普通股，发行价格拟定为16.57元／股，拟募集资金总额不超过115.99亿元。

上港集团目前持有上海银行2.982亿股，占比为6.34%，为后者第三大股东。上港集团指出，此次参与认购，维护了上港集团目前在上海银行的股东地位及影响力，符合上港集团多元化发展的战略目标。鉴于上海银行具有良好的成长性，经营质量较优，亦将为上港集团提供长期、稳定的投资回报。

上海银行在其2012年-2014年资本管理规划中，计划外部融资350亿元，其中A股和H股分别募资150亿元，剩余50亿元通过发行次级债券募集（已在2012年底完成）。由于A+H上市目前还未能成行，去年上海银行重新调整资本补充方案，即发行二级资本债券完成150亿元募资，另外通过上市再完成150亿元资本补充。

因上市计划还在推进过程中，上海银行此次再度祭出定向增发，通过定增7亿股，弥补其资本补充缺口。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站　here (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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