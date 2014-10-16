中国个股：上海银行拟筹资至多116亿元，上港集团拟认购不超过1亿股

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海10月16日 - 中国大型城市商业银行--上海银行规模高至116亿元人民币的筹资计划有了新进展。其股东上港集团 周四公告称，公司拟以每股不高于16.57元价格，认购至多1亿股上海银行股份。
上海银行7月底通过定向增发方案，拟向不超过200家特定对象定向增发不超过7亿股人民币普通股，发行价格拟定为16.57元／股，拟募集资金总额不超过115.99亿元。
上港集团目前持有上海银行2.982亿股，占比为6.34%，为后者第三大股东。上港集团指出，此次参与认购，维护了上港集团目前在上海银行的股东地位及影响力，符合上港集团多元化发展的战略目标。鉴于上海银行具有良好的成长性，经营质量较优，亦将为上港集团提供长期、稳定的投资回报。
上海银行在其2012年-2014年资本管理规划中，计划外部融资350亿元，其中A股和H股分别募资150亿元，剩余50亿元通过发行次级债券募集（已在2012年底完成）。由于A+H上市目前还未能成行，去年上海银行重新调整资本补充方案，即发行二级资本债券完成150亿元募资，另外通过上市再完成150亿元资本补充。
因上市计划还在推进过程中，上海银行此次再度祭出定向增发，通过定增7亿股，弥补其资本补充缺口。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。