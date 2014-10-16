《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.5%，热情未消看好心态占上风

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 招标品种: 财政部一年期固息国债
* 招标金额: 220亿元人民币
* 招标时间: 周五(17日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间: 3.40%-3.60%
* 预测均值: 3.50%(按各家机构预测值平均)
路透上海10月16日 - 中国财政部周五将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，今日现券收益率虽未能延续此前两日大幅下行走势，但机构看多热情未退，对明日新债收益率低于二级预期略占上风，利率预测均值落在3.50%。
交易员同时指出，一年期品种投标受二级情绪变化影响相对明显，结果不确定性较大，最终投标前还要再看现券走势而定。
“短端目前还是比较有价值的，现在(收益率)趋势是往下，主要应该是外资行的需求。”北京一商业银行交易员称。
二级市场上，剩余期限近一年的固息国债140022券 主要成交区间为3.53%-3.56%。
另外，从调查情况来看，也有交易员认为一年期国债合理定位应该在3.55%-3.60%附近，因该品种需求不甚稳定，不容轻易乐观。
根据对今年以来六次一年期国债发行情况的统计，有四次高于预测均值，两次低于均值，绝对偏离差为4-13个基点(bp)。在4月和6月并各有一次未能达到预定发行量。
明日招标新债为财政部今年第23期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
在标位限定上，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、12个和25个标位。
该期债10月20日开始计息，招标结束至10月22日进行分销，10月24日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。