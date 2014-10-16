台湾金融：金管会近日将开放银行办理股价类期货多头避险交易

路透台北10月16日 - 台湾金管会周四表示，为提高法人参与期货市场比重及扩大银行业避险工具的运用，近日将开放银行办理股价类期货多头避险交易，并将台湾期交所与欧洲期交所合作的一天期期货纳入银行办理国外期货交易免申请核准的范围。

金管会新闻稿并指，鉴于股价现货部位与期货部位具有高度相关及替代性，开放银行运用期货多头避险交易，与现货投资策略搭配运用，可提高银行资金运用效率。

“开放后对银行比较有弹性，以前银行只能做空不能做多，开放后多空都可以做，最快月底就可以开放。”一位不愿具名的金管会承办官员说。

她指出，开放银行可在期货市场建立多头避险部位，限额为银行调整后净值的5%，且该多头避险部位与股价类现货部位合计，不得超过银行投资有价证券的总限额及个股限额。

她亦称，规划办理股价类期货多头避险交易的银行应修正现行内部作业准则，经董事会通过后施行，并应于办理后15日内将修正后内部作业准则及开办日期报金管会备查。

此外，金管会并开放银行业办理台湾期货交易所与国外期货交易签署合作协议所含盖的国际合作期货交易商品。