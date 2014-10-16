台湾金融：金管会近日将开放银行办理股价类期货多头避险交易

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北10月16日 - 台湾金管会周四表示，为提高法人参与期货市场比重及扩大银行业避险工具的运用，近日将开放银行办理股价类期货多头避险交易，并将台湾期交所与欧洲期交所合作的一天期期货纳入银行办理国外期货交易免申请核准的范围。
金管会新闻稿并指，鉴于股价现货部位与期货部位具有高度相关及替代性，开放银行运用期货多头避险交易，与现货投资策略搭配运用，可提高银行资金运用效率。
“开放后对银行比较有弹性，以前银行只能做空不能做多，开放后多空都可以做，最快月底就可以开放。”一位不愿具名的金管会承办官员说。
她指出，开放银行可在期货市场建立多头避险部位，限额为银行调整后净值的5%，且该多头避险部位与股价类现货部位合计，不得超过银行投资有价证券的总限额及个股限额。
她亦称，规划办理股价类期货多头避险交易的银行应修正现行内部作业准则，经董事会通过后施行，并应于办理后15日内将修正后内部作业准则及开办日期报金管会备查。
此外，金管会并开放银行业办理台湾期货交易所与国外期货交易签署合作协议所含盖的国际合作期货交易商品。
例如台湾期交所与欧洲期交所合作的一天期期货契约，已于5月中旬正式挂牌交易，金管会认为，该国际合作期货商品系由台股期货及台指选择权契约所衍生的期货契约，性质等同台湾期货市场的盘后交易，银行可藉以即时调整期货部位，有利其避险交易策略的运用。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。