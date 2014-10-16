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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 17:46 BJT

航空产业：未来20年全球航空出行乘客规模将增长逾一倍--IATA

路透柏林10月16日 - 国际航空运输协会(IATA)周四称，每年乘坐飞机出行的乘客规模到2034年将增长逾一倍至73亿人次。

IATA在首度发布的未来20年乘客增长预估中称，这意味着今年预计为33亿人次的规模将以每年平均4.1%的速度增长。该协会代表全球约240家航空公司。

IATA补充称，按照进出一国及该国内部的乘客规模计算，中国到2030年将取代美国，成为全球最大的乘客市场。

报告还称，预计未来20年亚太地区的乘客年均增长速度为4.9%，北美为3.3%，而欧洲增速料最慢，只有2.7%。(完)

(编译 艾茂林; 审校 朱晓军)
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