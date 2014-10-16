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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 17:45 BJT

台湾金融：寿险公会称寿险业1-9月总保费收入年增13.2%

路透台北10月16日 - 台湾寿险公会周四表示，2014年1-9月寿险业总保费收入较上年同期成长13.2%，其
中初年度保费收入(FYP)年增22.2%。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2014年1-9月寿险业总保费收入达1兆9,725.80亿台币；其中初年度保费
收入达8,600.59亿元，至于续年度保费收入则约为11,125.21亿元，较上年度增加7.0%。
    
    寿险业2014年前9年保费收入统计表:  (单位:亿台币)
       项目          2014年1-9月        年成长率(%)
 初年度保费             8,600.59              +22.2
 续年度保费            11,125.21               +7.0
       合计            19,725.80              +13.2
 --参看相关细节，可点选台湾寿险公会网站,网址为(here)(完)

 (记者 詹静宜; 审校 董永年)
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