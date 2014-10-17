重温稿-台湾货币市场：短率稳于低位，月内拆款供给无虞

* 月内拆款供给充裕，跨月稍少

* 短票利率稳于低位

* 债券附买回利率也平稳

记者 高洁如

路透台北10月16日 - 台湾银行间短率周四相对平稳。交易员指出，市场的月内拆款供给充裕，跨月仍少，不过跨月的短票持续获大型金融机构青睐，票券商的资金相对充裕，缓解月底部分调度压力。

交易人士表示，目前市场的资金分配不平均，部分多钱的金融机构可能因为个别在调整存/放款比重、抑或是有部分短钱可以运用的关系，致使资金多寡不一。也有一家大型银行指出，多钱的情况将到下月初6-7日为止，之后资金将平稳偏少，因此多钱的情况还是属于短期。

〞比起10月初现在大家都偏多，但是年底大概又会兵慌马乱，〞一家小型外商银交易员表示。

另一家大型银行交易员则表示，拆款方面虽有意引导落点至一周左右，但需求实在不高，部分只愿意借短期拆款的同业都不续约。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，同上日；今日区间在0.295-0.425%，亦与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日也在0.380-0.450%。

**短票利率持稳**

短票市场方面，交易员表示，市场资金情势相对平稳，虽然周四的发票量稍高，但大致无碍于调度。

一大型银行交易员则表示，市场的短票量并不多，利率大致能够平稳。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.61%，同上日；跨月的自保30天期短票在0.60-0.63%，高位偏少。大型金融机构开在偏低水位的0.61%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.605%，上日在0.606%。

台湾央行周四公布，共发行7,214.8亿台币存单。与今日存单到期金额7,419.8亿相较，存单发行余额较上日减205亿。 周五存单到期金额为2,808.5亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为负171亿台币，累积超额准备为550亿台币、加计前期1%的超额准备为1,682亿台币。

**附买回利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率周四持稳。交易商表示，近期台股回落，部分资金转向货币市场停泊，整体市况呈中性偏松格局，利率走势平稳。

市场人士指出，今日有台电公司债交割，但没有任何紧俏感觉。投信有新成立的基金找券，申购与赎回皆有。

〞不会紧，股市跌这么多，退出的钱不少。〞一本地证券商交易员说。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致与上日持平。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，同于上日。