欧洲汇市：欧元兑日圆挫至11个月新低，波动率劲扬

同时，希腊10年期公债收益率(殖利率)上涨1个百分点，因投资者愈发担心希腊明年可能提前大选，以及希腊计划退出国际纾困计划的不确定性。

德国10年期公债收益率跌至纪录新低0.718%，因投资者为资金寻求避险去处。