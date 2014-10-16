欧洲汇市：欧元兑日圆挫至11个月新低，波动率劲扬

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
同时，希腊10年期公债收益率(殖利率)上涨1个百分点，因投资者愈发担心希腊明年可能提前大选，以及希腊计划退出国际纾困计划的不确定性。
德国10年期公债收益率跌至纪录新低0.718%，因投资者为资金寻求避险去处。
欧元下跌也伴随着隐含波动率上升。据路透数据，欧元/美元一个月期隐含波动率 升至8.15%，为2013年9月来最高。(完) (编译/审校 蔡美珍/朱晓军/田建华)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。