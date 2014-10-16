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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 18:20 BJT

欧洲汇市：欧元兑日圆挫至11个月新低，波动率劲扬

同时，希腊10年期公债收益率(殖利率)上涨1个百分点，因投资者愈发担心希腊明年可能提前大选，以及希腊计划退出国际纾困计划的不确定性。

德国10年期公债收益率跌至纪录新低0.718%，因投资者为资金寻求避险去处。

欧元下跌也伴随着隐含波动率上升。据路透数据，欧元/美元一个月期隐含波动率 升至8.15%，为2013年9月来最高。(完) (编译/审校 蔡美珍/朱晓军/田建华)
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