CNH动态：离岸即期先涨后跌，料近期窄幅盘整几率较大

路透香港10月16日 - 受人民币兑美元中间价刷新近七个月高位拉动，香港离岸人民币即期 周四早盘亦创下七个月的高位，然随后在美元买盘支持下又处回跌之势，因全球经济成长忧虑深化及股市普遍下跌，国际投资者避险情绪上升。交易人士认为，即期近期窄幅盘整几率较大。

人民币中间价因隔夜美元大跌而刷新近七个月高位报至6.1395，随即离岸即期亦创下全日盘中高位6.1305，创下自今年3月11日以来盘中高位，然随后的美元买盘明显增加令人民币即期缓步下跌。

“美国外汇报告对中国汇率措辞有所缓和，加上人民币中间价挂盘很高，CNH即期有所涨幅，但全球股市都在下挫，VIX恐惧指数飙升，美元还是避险功能较强。”一位外资银行交易员称。

周三美国财政部向国会提交半年度外汇报告,称人民币汇率“被明显低估”，但表示中国政府看起来对人民币汇率的干预减轻。这暗示美中两国间围绕汇率政策的紧张形势可能有所缓和。

近日，全球经济面临欧洲主权债务危机最大的信心考验，因投资者担心全球经济动力耗尽。日本和欧元区亦表现出新的疲软迹象，中东战事、乌克兰僵局、香港的街头民主抗议和埃博拉病毒的扩散更加扰心。

交易人士表示，中国共产党十八届四中全会将于10月20日至23日在北京召开，料人民币走势亦会相对稳定。CNH即期亦要看人民币中间价的表现，同时亦要看美元走势及国际重要政经事件，料近期窄幅盘整几率较大。

本地时间17:58，离岸人民币现汇 报6.1460，较上日跌111个点子，较在岸即期仍处折价状态，两地价差较昨日126个点子扩展至229个点子。

在岸即期 周四高开后涨幅收窄，但收盘及盘中均再创逾七个月新高至6.1231。中间价因隔夜美元大跌而刷新近七个月高位。盘中即期汇率一度趋近6.12元，但此后购汇明显增加令升幅收窄。

无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2460/2510，跌0.09%，上日收盘在6.2405。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.6%左右。

全球汇市，美元兑主要货币周四反弹0.33%，上交易日美元兑欧元录得一年多来最大单日跌幅。金融市场周三惨跌，因有关希腊的担忧卷土重来，且美国公布的一些数据远逊于预期，这些都加重了对全球经济增长的疑虑。（完）

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