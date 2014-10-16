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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 18:08 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收跌，因日圆大涨和油价走低

油价跌逾1美元至四年低点每桶83美元下方，因对于全球经济的疑虑升温，令市场延续已持续四个月的颓势。日经指数 下挫2.2%至四个半月低位。

“橡胶市场总体人气实在疲弱，因为没有真正出现生产商减产或中国库存削减的迹象，”一家东京交易商称。

“随着海外对冲基金卖单不断，指标期胶本月价格料将在165-185日圆之间，下档下个月可能跌至155日圆，除非有新因素能改变供应过剩的局面，”他表示。

上海期交所主力1月期胶合约 收跌95元人民币至每吨12,480元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月11月合约 最新报每公斤149.2美分，下跌0.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/朱晓军；审校 田建华/王洋)
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