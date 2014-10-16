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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 18:49 BJT

东南亚股市：马来西亚股市触及逾13个月低点，受全球成长疑虑拖累

路透曼谷10月16日 - 马来西亚股市周四连续第五个交易日下跌，跌至逾13个月低位。新加坡股市则是触及3月以来最低，由能源相关类股领跌。全球经济疑虑再起，使得油价受到冲击。

马来西亚股市 收低1.07%，至9月10日以来最低的1,767.77点。下跌的股票中，石油及天然气服务公司SapuraKencana Petroleum 股价重挫7.3%至2013年5月以来最低点。

新加坡股市 跌1.4%至3,154.21点。成交量最大的个股Keppel Corp 股价下跌3.7%。

泰国股市 尾盘出现卖压，下跌1.4%至1,526.15点，是逾两个月低位。跌幅居前个股包括PTT Global Chemical 。

菲律宾股市 逆势上涨，连续第二日收高，证交所数据显示，国内投资人买进，但外资卖超7.59亿菲律宾披索(1,690万美元)的股票。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 412.70 -4.78 -1.14 +6.26 388.37

新加坡 3154.21 -44.51 -1.39 -0.42 3167.43

马来西亚 1767.77 -19.07 -1.07 -5.31 1866.96

泰国 1526.15 -21.26 -1.37 +17.51 1298.71

印尼 4951.61 -11.33 -0.23 +15.85 4274.18

菲律宾 7028.58 37.39 +0.53 +19.33 5889.83

越南 587.17 -17.12 -2.83 +16.36 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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