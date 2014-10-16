东南亚股市：马来西亚股市触及逾13个月低点，受全球成长疑虑拖累

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透曼谷10月16日 - 马来西亚股市周四连续第五个交易日下跌，跌至逾13个月低位。新加坡股市则是触及3月以来最低，由能源相关类股领跌。全球经济疑虑再起，使得油价受到冲击。
马来西亚股市 收低1.07%，至9月10日以来最低的1,767.77点。下跌的股票中，石油及天然气服务公司SapuraKencana Petroleum 股价重挫7.3%至2013年5月以来最低点。
新加坡股市 跌1.4%至3,154.21点。成交量最大的个股Keppel Corp 股价下跌3.7%。
泰国股市 尾盘出现卖压，下跌1.4%至1,526.15点，是逾两个月低位。跌幅居前个股包括PTT Global Chemical 。
菲律宾股市 逆势上涨，连续第二日收高，证交所数据显示，国内投资人买进，但外资卖超7.59亿菲律宾披索(1,690万美元)的股票。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 412.70 -4.78 -1.14 +6.26 388.37
新加坡 3154.21 -44.51 -1.39 -0.42 3167.43
马来西亚 1767.77 -19.07 -1.07 -5.31 1866.96
泰国 1526.15 -21.26 -1.37 +17.51 1298.71
印尼 4951.61 -11.33 -0.23 +15.85 4274.18
菲律宾 7028.58 37.39 +0.53 +19.33 5889.83
越南 587.17 -17.12 -2.83 +16.36 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。