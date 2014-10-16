更新版 1-日本央行：料维持政策不变，无视于通胀停滞及全球市场大跌--消息

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
然而，民间分析师认为通胀已经在央行预估值一半左右触顶，且金融市场早就预计央行庞大的货币宽松措施会进一步加码，市场愈发揣测央行可能会在10月31日召开政策会议时就采取行动。
“我们认为日央行对消费者物价的看法过度乐观，”法国巴黎银行资深分析师Hiroshi Shiraish表示。该行目前预估2015年底通胀在1.8%左右，但Shiraish指出，全球景况可能也会导致该份时间表偏向乐观。
消息人士们表示，日央行官员认为市场动荡只是暂时现象，对经济不太可能产生持续性的损害。除非这波震荡严重到影响经济温和复苏的预估，否则央行的政策不太可能改弦易辙。
在10月31日的会议当中，日央行将于半年报中发布长期经济及物价的最新预估；该份报告为政策决议的基础。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧/李婷仪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。