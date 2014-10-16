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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 19:51 BJT

更新版 1-日本央行：料维持政策不变，无视于通胀停滞及全球市场大跌--消息

然而，民间分析师认为通胀已经在央行预估值一半左右触顶，且金融市场早就预计央行庞大的货币宽松措施会进一步加码，市场愈发揣测央行可能会在10月31日召开政策会议时就采取行动。

“我们认为日央行对消费者物价的看法过度乐观，”法国巴黎银行资深分析师Hiroshi Shiraish表示。该行目前预估2015年底通胀在1.8%左右，但Shiraish指出，全球景况可能也会导致该份时间表偏向乐观。

消息人士们表示，日央行官员认为市场动荡只是暂时现象，对经济不太可能产生持续性的损害。除非这波震荡严重到影响经济温和复苏的预估，否则央行的政策不太可能改弦易辙。

在10月31日的会议当中，日央行将于半年报中发布长期经济及物价的最新预估；该份报告为政策决议的基础。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧/李婷仪)
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