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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 19:14 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下滑至逾三周最低，受原油下跌拖累

路透吉隆坡10月16日 - 马来西亚棕榈油期货周四下滑至逾三周最低位，因受原油价格下滑的拖累，加上其他竞争食用油品种供应较大，引发市场担心棕榈油的食用及燃油需求可能会流失。

“能源需求前景受挫，”马来西亚一位外资大宗商品经纪商的交易员说。“能源价格非常非常偏空。棕榈油-汽油价差将下跌至80-90美元的水平，这简直是疯了。”

马来西亚毛棕榈油和汽油GO005-SIN在新加坡所报的价差8月初时高达260美元。

指标1月棕榈油合约 周四收盘下跌0.8%，至每吨2,116马币(约为645美元)，本周周线可能将是七周内最大跌幅。

总成交量为50,959口，高于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛表示，技术图表显示棕榈油或将测试每吨2,105马币的支撑位，若跌破将下探2,069马币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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