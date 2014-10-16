全球经济：经济前景面临下修风险，部分资产价格过高--IMF高阶主管

路透伦敦10月16日 - 国际货币基金组织(IMF)一名高阶主管表示，全球经济复苏疲弱，部分资产价格仍过高。

IMF货币及资本市场主管Jose Vinals在英国银行业者协会年会上表示，“全球经济复苏真的很平淡，且存在下修风险。过去五年我们一直下调经济预估。”

Vinals称，“有许多金融市场的资产价格略为偏高。找不到什么是表现太过离谱、超值、或者是估值过高者，但就估值而言许多市场上存在不一致性。”

近几日全球股市大跌，此前中国和美国的经济数据引燃全球经济可能弱于预期的疑虑。

至于在银行业方面，Vinals称世界上许多地方的银行业者面临“获利偏低”的问题，而银行在调整营运模式上面临困难。

他称IMF一份针对全球300大银行的研究显示，仅有约60%的银行有着可以稳定取得合理回报率的结构，能够建立资本并支持新的放贷。

Vinals称，仅约30%欧元区银行业者可以达成这样的要求，美国的比率则约为80%。

在“重大监管改革”之后，银行业者如今需要的是确定感，Vinals呼吁政界继续推动完成改革，好让银行业者可以取得确定感，以调整其业务模型。

Vinals并提到，欧陆的监管当局应该协助体质较差银行退出拥挤的市场。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)