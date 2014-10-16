全球经济：经济前景面临下修风险，部分资产价格过高--IMF高阶主管

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦10月16日 - 国际货币基金组织(IMF)一名高阶主管表示，全球经济复苏疲弱，部分资产价格仍过高。
IMF货币及资本市场主管Jose Vinals在英国银行业者协会年会上表示，“全球经济复苏真的很平淡，且存在下修风险。过去五年我们一直下调经济预估。”
Vinals称，“有许多金融市场的资产价格略为偏高。找不到什么是表现太过离谱、超值、或者是估值过高者，但就估值而言许多市场上存在不一致性。”
近几日全球股市大跌，此前中国和美国的经济数据引燃全球经济可能弱于预期的疑虑。
至于在银行业方面，Vinals称世界上许多地方的银行业者面临“获利偏低”的问题，而银行在调整营运模式上面临困难。
他称IMF一份针对全球300大银行的研究显示，仅有约60%的银行有着可以稳定取得合理回报率的结构，能够建立资本并支持新的放贷。
Vinals称，仅约30%欧元区银行业者可以达成这样的要求，美国的比率则约为80%。
在“重大监管改革”之后，银行业者如今需要的是确定感，Vinals呼吁政界继续推动完成改革，好让银行业者可以取得确定感，以调整其业务模型。
Vinals并提到，欧陆的监管当局应该协助体质较差银行退出拥挤的市场。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。