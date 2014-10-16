美股业绩：高盛第三季净利大增50%，受债券市场活动升温的提振

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透10月16日 - 高盛 周四公布第三季净利激增50%，因上月债券市场活动骤然回升，帮助提振交易收入。
9月30日止三个月内，归属于普通股股东净利上升至21.4亿美元，或每股4.57美元；上年同期为14.3亿美元，或每股2.88美元。
汤森路透I/B/E/S预估高盛第三季每股盈余为3.21美元。目前尚不清楚高盛公布的数据是否可比。
第三季来自固定收益、外汇及大宗商品的营收跳增74%至21.7亿美元。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。