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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 19:49 BJT

美股业绩：高盛第三季净利大增50%，受债券市场活动升温的提振

路透10月16日 - 高盛 周四公布第三季净利激增50%，因上月债券市场活动骤然回升，帮助提振交易收入。

9月30日止三个月内，归属于普通股股东净利上升至21.4亿美元，或每股4.57美元；上年同期为14.3亿美元，或每股2.88美元。

汤森路透I/B/E/S预估高盛第三季每股盈余为3.21美元。目前尚不清楚高盛公布的数据是否可比。

第三季来自固定收益、外汇及大宗商品的营收跳增74%至21.7亿美元。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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