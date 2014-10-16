版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 19:58 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差小涨，泰国需求意外现身

路透新加坡10月16日 - 亚洲柴油裂解价差周四小涨，因有一些来自泰国的意外需求，不过区域供应充裕令涨势受限。

交易商称，原油价格下跌亦提振价差。

路透数据显示，11月柴油裂解价差上涨0.27美元，较迪拜原油每桶升水14.88美元。

泰国Bangchak Petroleum进入现货市场，寻求买进小批量低硫柴油，不过提出标案的原因仍不明。

交易商表示，新加坡陆上馏分油库存升至一个月高点1,156.1万桶，反应需求疲弱。

新加坡市场今日未有现货交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐