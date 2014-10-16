更正-美股业绩：黑石第三季获利成长18%，逊于分析师预估

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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(更正：因英文原文有误，内文第三段...汤森路透调查的预估均值更正为“0.72美元”，非“0.81美元”)
路透10月16日 - 全球最大另类资产管理上市公司--黑石集团(百仕通/Blackstone) 周四发布，第三季获利成长18%，表现逊于分析师预估。
黑石表示，当季经济净收益(ENI)为7.58亿美元，高于上年同期的6.40亿美元。ENI是用投资组合市值变化计算的一种盈利指标。
每股ENI为0.66美元；汤森路透调查的预估均值为0.72美元。
黑石第三季可分配利润激增115%，成为6.72亿美元。 公司9月底止管理总资产规模达到2,840亿美元，高于6月底的2,790亿美元。
黑石宣布，季度每普通股单位将派发0.44美元。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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