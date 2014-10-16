美国利率：费城FED总裁呼吁提早升息，不对市场动荡置评

标题新闻：德国财政部称没有准备希腊的债务减免措施，希腊全面实施改革计划后再评估是否需减免
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
普洛瑟是美联储中少数主张提前结束超宽松货币政策的官员之一，多数美联储官员目前预期将在2015年中升息。
然而全球经济滑坡疑虑及近几日股市抛盘，已经促使投资人押注升息时程将会延后至明年年底。
普洛瑟针对一经济发展团体预先准备的讲稿中并未提及这点。
普洛瑟表示，美联储“必须让市场为以下事实做好准备：开始升息时点可能比先前预期更早”。他在美联储过去两次决议中均投下反对票，他将在明年3月1日卸任。
“我并不是暗示现在升息，但调整前瞻指引至少可以让我们拥有弹性，能够较当前预期提早开始逐渐升息，”他表示。他并称，应该“在不久的将来”升息。
普洛瑟重申年底前及明年经济成长率3%的预估，之后将回到成长约2.4%的趋势。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪/龚芳)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选