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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 20:58 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跌至逾三个月低位

路透新加坡10月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四跌至逾三个月最低，交易员表示，需求疲弱加上供应充裕造成市场压力。

该升水每吨下跌0.89美元，跌幅为逾两周内最大。路透数据显示，结算时为每吨较新加坡现货报价高0.25美元。

11/12月380-cst燃料油互换的正价差周四走阔至每吨负1美元，贴水程度为4月以来最阔。

“现在即将是市场结构变得偏空的时候了，”新加坡一位交易员说。

新加坡海事及港务管理局最新数据显示，9月燃料油销售按月下滑4%，为6月以来首见下滑。

380-cst航海用燃料油升水下滑，每吨较船货报价高出4美元，上日为每吨5.50-6美元。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周四首度在普氏(Platts)交易燃料油衍生品，消息来源说预料其纸上交易活动将更加活跃。

新加坡现货方面没有成交。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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