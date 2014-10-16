国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跌至逾三个月低位

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透新加坡10月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四跌至逾三个月最低，交易员表示，需求疲弱加上供应充裕造成市场压力。
该升水每吨下跌0.89美元，跌幅为逾两周内最大。路透数据显示，结算时为每吨较新加坡现货报价高0.25美元。
11/12月380-cst燃料油互换的正价差周四走阔至每吨负1美元，贴水程度为4月以来最阔。
“现在即将是市场结构变得偏空的时候了，”新加坡一位交易员说。
新加坡海事及港务管理局最新数据显示，9月燃料油销售按月下滑4%，为6月以来首见下滑。
380-cst航海用燃料油升水下滑，每吨较船货报价高出4美元，上日为每吨5.50-6美元。
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周四首度在普氏(Platts)交易燃料油衍生品，消息来源说预料其纸上交易活动将更加活跃。
新加坡现货方面没有成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。