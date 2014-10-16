欧洲政经：欧盟竞争力执委称，外汇调查等问题将交由下任执委决定

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透布鲁塞尔10月16日 - 即将卸任的欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)表示，将不会对谷歌 移动操作系统Android或银行业疑似操纵汇价正式立案调查，将交给继任者决定。
阿尔穆尼亚将于10月底卸任，他曾多次提及可能对全由最广为使用的移动操作系统Android发起调查，之前有多起申诉指称谷歌可能有滥用其竞争地位的行为。
当被问及是否有可能在未来两周对Android或外汇操作进行调查时，阿尔穆尼亚在周三稍晚向路透表示，“将不会开新案。没有时间这么做，将由新任执委会来决定。”(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。