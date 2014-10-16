美国数据：上周初请失业金人数降至14年最低水平

路透华盛顿10月16日 - 美国上周初请失业金人数降至14年低位，是劳动市场的一个正面讯号，可望对经济是否正在转强的怀疑论调做出反击。

劳工部周四表示，上周经季节调整的初请失业金人数减少23,000人至264,000人，为2000年以来最低水平。

这暗示着就业市场正在获取动能，料将强化关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年当失业率如预期下滑时将会升息的看法。

虽然2007-09年经济衰退时大幅裁员的情况无疑已成为过去，然而聘雇的速度过去一年却仅温和增加，美联储官员仍然对通胀持续低迷感到忧心。

前一周的请领失业金数据未修正。

路透调查原预估，10月11日止的一周初请失业金人数预估为29.0万人。

初请失业金人数四周均值减少4,250人至28.35万人，创2000年6月以来最低。

劳工部表示，没有影响州级失业金数据的特别因素。

报告显示，至10月4日止的一周，续请失业金人数增加7千人至239万人。(完)