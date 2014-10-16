美国经济：亚特兰大联储总裁洛克哈特称，劳动市场“远未回归正常”

路透华盛顿10月16日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四称，美国劳动市场中，兼职员工的占比可能仍高，意味着劳动市场仍然“远未回归正常”。

他在就劳动力进展发表演说的讲稿中，洛克哈特称随着经济更进一步走强，雇主可能减少聘用兼职员工，但可能尚未回到衰退前的水平。

“换句话说，倾向于聘用兼职员工的情况可能将持续，”他说。

“以美联储政策而言，就算常态已非以往的情况，但证据衡量结果显示劳动市场仍远未回归正常。”

洛克哈特表示，有鉴于临时的、兼职的员工接受资方所赞助的训练可能是最少，劳动力发展社群必须随之做出调整。