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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 22:00 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差仍疲弱，汽油裂解价差升至一周高位

路透10月16日 - 亚洲近月12月上半石脑油裂解价差周四下跌14%至每吨64.35美元，受库存堆积打压。

进入北亚的船货现货价格以大幅贴水售出，同时，虽然有石化业者的需求，但来自印度的石脑油售价水平为五年多来仅见。

日本Mitsui Chemicals本周采购11月下半月船货，价格为较日本成本加运费(C&F)报价每吨贴水12-13美元。

菲律宾JG Summit也寻求买进11月船货。

“需求仍在，但供应增加，”一位交易员说，他并说从欧洲和地中海至亚洲的船货已超过需求。

亚洲汽油裂解价差上升至一周高位每桶11.18美元的高位，因印尼需求强劲，这亚洲最大进口国于9月开始的维修季有部分炼厂尚未恢复运作。

新加坡现货有一笔石脑油和一笔汽油交易。

壳牌出售一笔92辛烷值汽油船货，装运日期11月5-9日，价格为每桶94.20美元。

壳牌还出售一笔12月下半月石脑油给Socar，价格为每吨691美元。(完)

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(编译 李婷仪 审校 张明钧)
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