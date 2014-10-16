国际油市：亚洲石脑油裂解价差仍疲弱，汽油裂解价差升至一周高位

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透10月16日 - 亚洲近月12月上半石脑油裂解价差周四下跌14%至每吨64.35美元，受库存堆积打压。
进入北亚的船货现货价格以大幅贴水售出，同时，虽然有石化业者的需求，但来自印度的石脑油售价水平为五年多来仅见。
日本Mitsui Chemicals本周采购11月下半月船货，价格为较日本成本加运费(C&F)报价每吨贴水12-13美元。
菲律宾JG Summit也寻求买进11月船货。
“需求仍在，但供应增加，”一位交易员说，他并说从欧洲和地中海至亚洲的船货已超过需求。
亚洲汽油裂解价差上升至一周高位每桶11.18美元的高位，因印尼需求强劲，这亚洲最大进口国于9月开始的维修季有部分炼厂尚未恢复运作。
新加坡现货有一笔石脑油和一笔汽油交易。
壳牌出售一笔92辛烷值汽油船货，装运日期11月5-9日，价格为每桶94.20美元。
壳牌还出售一笔12月下半月石脑油给Socar，价格为每吨691美元。(完)
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(编译 李婷仪 审校 张明钧)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。