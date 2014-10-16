美国数据：10月NAHB房屋市场指数降至54，9月为59

路透纽约10月16日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周四公布的数据显示，美国10月住宅建筑商信心指数在前一个月强劲增长后回落，跌幅为2月以来最大，因建筑商称楼市动能有所减弱。

NAHB在声明中表示，10月NAHB/富国房屋市场指数从9月的59回落至54，结束了四个月连涨，且不及接受路透访问的分析师的平均预期59。

10月的数据为7月以来最低。读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市况不佳的建筑商人数。

“自该指数9月触及九个月高位后，10月回落并不令人意外，”NAHB的首席经济学家David Crowe表示，“不过，抵押贷款利率处于历史低位、就业稳步增长，以及大量积压需求均预示着楼市将继续增长。”

独栋房屋销售分项指标从9月的63降至57。衡量未来六个月独栋房屋销售预期的指标从9月的67下滑至64；潜在买家客流量指标从9月的47跌至41。(完)