全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运费下挫

标题新闻：德国财政部称没有准备希腊的债务减免措施，希腊全面实施改革计划后再评估是否需减免
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路透10月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下滑，因海岬型船运费大跌。
乾散货运价指数跌5点，或0.53%，报930点，为8月13日来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌61点，或4.43%，至1,315点。日均获利下降263美元，报9,079美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升31点，或3.41%，报940点。日均获利上升249美元，至7,531美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 跌11点，报933点。灵便型船指数 跌3点，报503点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
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