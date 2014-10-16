美股盘后：谷歌公布业绩后，股价急挫4.3%

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透10月16日 - 谷歌 周四在盘后交易中急挫4.3%，之前该公司公布第三季业绩。
谷歌公布，第三季非GAAP每股盈利为6.35美元，GAAP每股盈利为4.09美元。第三季营收增长20%至165.2亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计谷歌第三季每股盈利为6.53美元，营收为165.7亿美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。