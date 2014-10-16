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货币新闻 | 2014年 10月 17日 星期五 04:07 BJT

美股盘后：谷歌公布业绩后，股价急挫4.3%

路透10月16日 - 谷歌 周四在盘后交易中急挫4.3%，之前该公司公布第三季业绩。

谷歌公布，第三季非GAAP每股盈利为6.35美元，GAAP每股盈利为4.09美元。第三季营收增长20%至165.2亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计谷歌第三季每股盈利为6.53美元，营收为165.7亿美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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