日韩经济指标预测--10月17日-10月24日****

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月13日当周 10月16日(四) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 10月 -- 正10 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超1,790 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,865 10月17日(五) 暂无重要经济指标公布。 10月20日当周 10月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 -- -0.2% (较前月) -- -0.1% 10月20日(一) 暂无重要经济指标公布。 10月21日(二) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 9月 -- 逆差9,485 出口(较上年同期) -- -1.3% 进口(较上年同期) -- -1.5% 10月22日(三) 暂无重要经济指标公布。 10月23日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 51.7 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- +0.5% (较上年同期) -- +3.5% 10月24日(五) 暂无重要经济指标公布。 (完)
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。