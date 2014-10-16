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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 38.71 +0.32 +0.83 1426229

搜狐 44.97 +0.13 +0.29 282830

网易 88.10 -0.89 -1.00 816490

百度 211.22 +5.49 +2.67 5831630

台湾

台湾积体电路 20.72 +0.65 +3.24 6450888

联电 2.00 +0.00 +0.00 40666

日月光 5.82 +0.02 +0.34 400855

硅品精密 6.49 +0.03 +0.46 581903

和信超媒体 0.79 +0.01 +1.48 50999

友达 3.89 -0.06 -1.52 97341

中华电信 29.96 +0.14 +0.47 33956

台湾国际航电 52.61 +0.75 +1.45 1573341

香港

中国移动 58.94 -0.16 -0.27 223155

中国联通 14.64 -0.20 -1.35 113921

中国电信 59.32 -0.64 -1.07 19725

中芯国际 4.90 +0.14 +2.94 31754

电讯盈科 6.25 -0.17 -2.65 2092

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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