《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月16日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 38.71 +0.32 +0.83 1426229
搜狐 44.97 +0.13 +0.29 282830
网易 88.10 -0.89 -1.00 816490
百度 211.22 +5.49 +2.67 5831630
台湾
台湾积体电路 20.72 +0.65 +3.24 6450888
联电 2.00 +0.00 +0.00 40666
日月光 5.82 +0.02 +0.34 400855
硅品精密 6.49 +0.03 +0.46 581903
和信超媒体 0.79 +0.01 +1.48 50999
友达 3.89 -0.06 -1.52 97341
中华电信 29.96 +0.14 +0.47 33956
台湾国际航电 52.61 +0.75 +1.45 1573341
香港
中国移动 58.94 -0.16 -0.27 223155
中国联通 14.64 -0.20 -1.35 113921
中国电信 59.32 -0.64 -1.07 19725
中芯国际 4.90 +0.14 +2.94 31754
电讯盈科 6.25 -0.17 -2.65 2092
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张涛；审校 李爽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。