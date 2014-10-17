重发-路透短观调查：日本10月制造业信心降至一年半低点，前景疲弱

(补上标题漏掉的“日本”二字)

* 10月制造业景气判断指数为正8,9月为正10

* 10月服务业景气判断指数为正20,9月为正22

* 1月制造商信心料持平，服务业下降

* 路透短观调查与日本央行短观调查关联性甚高

路透东京10月17日 - 路透短观调查显示，日本10月企业信心降至一年半低点，反弹艰难。这进一步表明，日本政府或许不得不推出新的政策支持举措，以缓解上调消费税给经济带来的影响。

之前日本公布一系列疲弱数据，包括制造业产出意外下降，以及家庭支出下降。此时正值全球市场因对全球成长疲弱的担忧而再次出现动荡。

景气判断指数下降，可能加剧日本央行进一步放宽政策的压力，尽管日本央行官员目前似要避免推出更多刺激举措。

路透短观调查显示，日本10月制造业景气判断指数降至8，为2013年5月以来最低，9月为10。1月预计将持平。路透短观调查与日本央行的短观调查密切相关。

企业信心下滑而且经济数据疲弱，可能使首相安倍晋三是否继续上调消费税的决定变得更加复杂。日本原计划明年将消费税进一步上调至10%。

4月日本将消费税由5%上调至8%，使经济在第二季出现2009年金融危机以来最大幅度的下滑。

“自消费税上调以来，消费者信心下滑，经济前景的不确定性上升，”一家零售商的高管对路透短观调查表示。

本次调查在9月30-10月14日期间进行，访问了486家日本大型制造商和非制造商，其中270家做出回复。

匿名做出回复的高管表示，日圆走软导致能源和原材料进口成本上升引发他们的担忧。在中国和欧洲经济表现不佳的情况下，全球增长疲弱影响了前景展望。

路透和日本央行对大型制造业信心调查的图表：

link.reuters.com/mer23w

最新的日本央行短观调查显示，第三季日本大型制造业信心有所改善，但服务业信心则下滑，进一步表明若无新的刺激举措，经济难以强劲增长。

路透短观10月服务业景气判断指数从9月的正22跌至正20，明年1月料进一步降至正18。