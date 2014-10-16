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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 06:20 BJT

《日本重要政经日程》--10月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月16日(四)

2330 - 路透10月短观调查

2350 - 资本流动数据

10月17日(五)

0130 - 五年期政府公债标售

0500 - 日本石油连盟会长木村康举行月度记者会

0635 - 日本央行总裁黑田东彦在信托协会年度会议上发表演说

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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