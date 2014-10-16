澳新汇市：新西兰元兑美元一度因央行声明稿而下跌，随后反弹

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透惠灵顿10月17日 - 新西兰元周五一度跌至日低，但迅速扳回跌势。市场揣测新西兰央行已对新西兰元强势发出警告。
新西兰元兑美元 下跌约0.005美元至0.7878美元，之后回升至约0.7930美元左右。市场参与者认为，新西兰央行改变货币篮子的宣布并未包括对币值强劲的声明。
奥克兰的一名交易员表示，“新西兰央行发表最新贸易加权指数(TWI)的宣布...他们只是更新TWI声明，没别的了。这是之前在网站上公布的内容(被媒体摘录)”。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。