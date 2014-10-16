澳新汇市：新西兰元兑美元一度因央行声明稿而下跌，随后反弹

新西兰元兑美元 下跌约0.005美元至0.7878美元，之后回升至约0.7930美元左右。市场参与者认为，新西兰央行改变货币篮子的宣布并未包括对币值强劲的声明。

奥克兰的一名交易员表示，“新西兰央行发表最新贸易加权指数(TWI)的宣布...他们只是更新TWI声明，没别的了。这是之前在网站上公布的内容(被媒体摘录)”。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)