《综述》初请失业金和工业生产数据显示美国经济脉搏仍在有力跳动

但此项调查基本是在股市最近这波下跌之前完成的，与此同时近期投资者对美国货币政策预期出现大幅转变。利率期货目前显示，预计美联储在2015年10月加息。

圣路易斯联储总裁布拉德在接受彭博电视专访中表示，美联储可能希望购债计划持续时间超过此前预期，以抵御已然较低的通胀率进一步下降的风险。这番言论缓解了投资者的紧张情绪。

但鉴于美国经济的成长趋势，许多分析师表示，预计布拉德的建议不会被采纳。

分析师仍预计美国第三季经济成长环比年率在3%左右，工业生产上升支持了这种观点。

美联储将工业生产增长部分归因于异常的天气因素增加了空调的使用，但制造业产出也全面上升，较前月成长0.5%。