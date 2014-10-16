《综述》初请失业金和工业生产数据显示美国经济脉搏仍在有力跳动

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
但此项调查基本是在股市最近这波下跌之前完成的，与此同时近期投资者对美国货币政策预期出现大幅转变。利率期货目前显示，预计美联储在2015年10月加息。
圣路易斯联储总裁布拉德在接受彭博电视专访中表示，美联储可能希望购债计划持续时间超过此前预期，以抵御已然较低的通胀率进一步下降的风险。这番言论缓解了投资者的紧张情绪。
但鉴于美国经济的成长趋势，许多分析师表示，预计布拉德的建议不会被采纳。
分析师仍预计美国第三季经济成长环比年率在3%左右，工业生产上升支持了这种观点。
美联储将工业生产增长部分归因于异常的天气因素增加了空调的使用，但制造业产出也全面上升，较前月成长0.5%。
美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动扩张的速度放缓，但仍略快于预期。费城联储公布，10月制造业指数下降至20.7，为6月以来最低，高于路透调查预估的20.0，9月为22.5。 (完) (编译/审校 张涛/张荻/李爽/徐文焰)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。